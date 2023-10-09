Посольство РФ в Израиле заявило о четверых пропавших без вести россиянах

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Четверо российских граждан официально признаны пропавшими без вести в Израиле после атаки со стороны палестинского движения ХАМАС. Подтвержденные данные о погибших россиянах отсутствуют, заявило посольство РФ в стране.

"В то же время поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах, как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно", – цитирует ТАСС пресс-секретаря диппредставительства Марию Рязанову.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился в Совет безопасности международной организации с требованием осудить действия ХАМАС. Он также сделал акцент на том, что Израиль приложит все усилия для обеспечения защиты мирных граждан.

По последним данным СМИ, минимум 800 граждан Израиля погибли после обострения конфликта. Еще 2,4 тысячи человек получили травмы и ранения.

Как рассказали в Минздраве Израиля, пострадавшими являются минимум 2 506 граждан еврейского государства.

При этом число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 560. Пострадали 2,9 тысячи человек.

Наземная операция Израиля в секторе Газа возможна – посол в РФ