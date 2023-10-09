В Red Wings заявили о готовности увеличить число рейсов из Израиля

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В авиакомпании Red Wings сообщили о готовности увеличить количество рейсов из Израиля, если возникнет необходимость вывоза граждан РФ из страны.

Представители компании заявили, что понимают, какой высокий уровень ответственности ложится на них, поскольку Red Wings является одним из основных авиаперевозчиков.

"Авиакомпания по согласованию с авиационными регуляторами РФ и Израиля готова обеспечить выполнение дополнительных частот, в том числе в рамках возможной заказной программы "вывозных" рейсов", – передает ТАСС сообщение компании.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Компания Red Wings предупредила, что временно сокращает программу полетов в Израиль на фоне обострения вооруженного конфликта в стране.

Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам, которые сейчас находятся в Израиле, не пребывать в местах массового скопления людей, избегать столкновений с полицией и не приближаться к военным объектам.

Как отметил российский посол Анатолий Викторов, РФ не исключает, что может прибегнуть к более радикальным мерам по вывозу россиян из Израиля, если это понадобится в случае обострения конфликта.



Российская компания Red Wings возобновит полеты в Израиль