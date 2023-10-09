Посол в Израиле не исключил вывоз россиян из страны при необходимости

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Россия не исключает, что может прибегнуть к более радикальным мерам по вывозу граждан РФ из Израиля, если это понадобится в случае обострения конфликта. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Он также подчеркнул, что в работе аэропорта Бен-Гурион есть ограничения, но технически есть возможность улететь из страны.

"Как нам неофициально сказали, они работают в полурегулярном режиме, в том смысле, что нет никакой полной отмены рейсов", – заявил Викторов.

Российский союз туриндустрии (РСТ), в свою очередь, отметил, что не видит необходимости срочно вывозить организованных туристов РФ из Израиля, которых сейчас не так много в стране.

В российском представительстве в Палестине сообщили, что выехать из страны самостоятельно на данный момент почти невозможно.

Москва же сохраняет контакты с Израилем и Палестиной с самого начала конфликта. Так, 9 октября пройдет встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом, где будет затронута в первую очередь нынешняя ситуация.

Также посол РФ добавил, что сейчас страсти накалены со стороны двух стран, поэтому все мировое сообщество внимательно следит за развитием событий и пребывает в растерянности из-за обострения ситуации в Израиле.

"На самом деле надо искать причины в том, что долгое время политический процесс был фактически блокирован, блокирован он был усилиями США и Евросоюза, который активно корректирует свою политику, приспосабливая ее к американским интересам", – объяснил Викторов.

Более того, посол заявил, что Россия настаивает на прекращении огня и насилия, а также призывает Израиль и Палестину сесть за стол переговоров. Как он утверждает, силовым способом этот конфликт невозможно разрешить.

"Состоялся телефонный разговор Лаврова с египетским коллегой Самехом Шукри, где оба министра призвали немедленно прекратить огонь и приступить к политико-дипломатическому урегулированию", – подчеркнул российский посол в Израиле.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился в Совет безопасности международной организации с требованием осудить действия ХАМАС. Он также сделал акцент на том, что Израиль приложит все усилия для обеспечения защиты мирных граждан.

В СМИ появилась информация, что Иран мог помогать планировать атаку на Израиль, а на встрече в Бейруте 2 октября якобы одобрил ее осуществление. Газеты писали, что офицеры Корпуса стражей исламской революции прорабатывали с представителями ХАМАС детали плана.

Посольство РФ в Израиле призвало российских граждан оставаться в безопасных местах