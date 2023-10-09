Россиянам рекомендовали избегать места массового скопления людей в Израиле

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Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам, которые сейчас находятся в Израиле, не пребывать в местах массового скопления людей, избегать столкновений с полицией и не приближаться к военным объектам. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Граждан РФ также призвали следовать всем требованиям местных властей, особенно это относится к организационно-логистическим аспектам. В частности, речь идет о режиме комендантского часа и в целом передвижении по стране, наличии специальных документов, нормах национального законодательства.

Кроме того, ведомство попросило россиян обращать внимания на сообщения МИД РФ. Обратиться в российское посольство в Израиле можно по номеру телефона +972 549-622-341 или по почте embassy.israel@mid.ru.

Согласно последним данным, пострадавших или без вести пропавших граждан России в Израиле на данный момент нет. Консульский отдел дипмиссии РФ в круглосуточном режиме оказывает помощь и содействие пребывающим в Израиле туристам.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились после того, как сектор Газа 7 октября выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. Израильская Армия обороны в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС.

Число израильтян, пострадавших из-за эскалации конфликта, достигло 2 382.

На этом фоне Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в еврейское государство, а туроператорам – приостановить продажу туров в Израиль.

Около 700 израильтян погибли в результате нападения боевиков ХАМАС