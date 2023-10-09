Песков заявил, что решившим вернуться в РФ из Израиля релокантам ничего не угрожает

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Россиянам-релокантам, которые решат вернуться в Россию после начала боевых действий в Израиле, ничего не угрожает. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Граждане Российской Федерации живут во многих странах мира, и Россия – это их родина. Как Родина может угрожать?" – сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, грозит ли что-то бывшему главе "Роснано" Анатолию Чубайсу, он подчеркнул, что говорит о гражданах РФ в целом.

Между тем авиакомпания Red Wings возобновила регулярное авиасообщение с Израилем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

С 9 октября выполняются регулярные рейсы WZ4311/WZ4312 (Сочи – Тель-Авив) – рейс отправлен в 12:54, с 11 октября – WZ025/WZ026 (Жуковский – Минеральные Воды – Тель-Авив), WZ4727/WZ4728 (Махачкала – Тель-Авив), с 12 октября – WZ015/WZ016 (Домодедово – Минеральные Воды –Тель-Авив).

Уточняется, что полеты будут продолжены вне зависимости от спроса на билеты.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил о призыве на службу более 300 тысяч резервистов. Спецподразделения организовали операцию в Сдероте для "зачистки" города от вооруженных формирований.

Кроме того, официальные лица Израиля попросили США помочь в пополнении запасов боеприпасов и ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол".

РСТ сообщил об отсутствии необходимости срочно вывозить российских туристов из Израиля