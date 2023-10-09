Нетаньяху заявил, что Израиль своим военным ответом изменит Ближний Восток

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Ближний Восток изменится после военного ответа Израиля палестинскому движению ХАМАС, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху на встрече с главами южных регионов.

"Государство (Израиль. – Прим. ред.) перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, страна в настоящее время находится в разгаре военной кампании. При этом Нетаньяху уверен, что еще более сложное время ждет впереди.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился в Совет безопасности международной организации с требованием осудить действия ХАМАС. Он также сделал акцент на том, что Израиль приложит все усилия для обеспечения защиты мирных граждан.

По последним данным СМИ, минимум 800 граждан Израиля погибли в результате нападения. Еще 2,4 тысячи человек получили травмы и ранения.

При этом число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 560. Пострадали 2,9 тысячи человек.



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