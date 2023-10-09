Движение ХАМАС намерено обменять часть заложников на заключенных палестинских женщин – СМИ

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Движение ХАМАС рассчитывает договориться с Израилем об обмене части заложников на палестинских женщин, которые в настоящее время пребывают в израильских тюрьмах. Об этом пишет Sada al-Balad.

В статье отмечается, что в настоящее время с ХАМАС ведется обсуждение при активном посредничестве представителей Катара "по обмену заложников на палестинок, находящихся в заключении на израильской территории".

В свою очередь, пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова отметила в эфире "России 24", что власти страны не контролируют движение ХАМАС.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился в Совет безопасности международной организации с требованием осудить действия ХАМАС. Он также сделал акцент на том, что Израиль приложит все усилия для обеспечения защиты мирных граждан.

В СМИ появилась информация, что Иран мог помогать планировать атаку на Израиль, а на встрече в Бейруте 2 октября якобы одобрил ее осуществление. Газеты писали, что офицеры Корпуса стражей исламской революции прорабатывали с представителями ХАМАС детали плана.



Посольство РФ в Израиле призвало российских граждан оставаться в безопасных местах