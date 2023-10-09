Лавров заявил, что статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен

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Статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. В понедельник, 9 октября, состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства и генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта.

"Беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии, который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен", – передает РИА Новости его слова.

Дипломат заявил о необходимости как можно скорее прекратить кровопролитие и приступить к поиску мирного решения. Он подчеркнул, что в результате применения силы страдают мирные граждане. По мнению Лаврова, нужно обратить внимание на причины затяжного конфликта.

"Есть прямые, четкие, недвусмысленные решения СБ ООН, договоренности между Израилем и Палестиной, включая договоренности в Осло и Мадриде, и, конечно же, Арабская мирная инициатива", – напомнил он.

Министр уверен, что российская сторона и ЛАГ могут и должны посодействовать в урегулировании конфликта. Он заявил о готовности РФ к совместным с Лигой действиям по установлению мира на Ближнем Востоке.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.

В ночь на 9 октября авиация и артиллерия Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 500 объектам радикального палестинского движения ХАМАС и группировке "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России) на территории сектора Газа.



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