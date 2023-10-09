Бригады "Аль-Кассам" выпустили ракеты в направлении Тель-Авива

Фото: телеграм-канал "Военное обозрение"

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС) выпустили ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима.

"В ответ на обстрелы жилых домов бригады "Аль-Кассам" выпустили ракетный залп по Тель-Авиву", – сказано в сообщении военного крыла ХАМАС, размещенного на сайте.

По информации источника, в Иерусалиме и Тель-Авиве слышны взрывы после срабатывания сирены, предупреждающей о ракетных ударах. Такая же ситуация наблюдается и в других регионах Центрального Израиля.

Кроме того, в районе поселка Кфар-Аза началась перестрелка израильской армии с палестинскими группировками, которые хотели проникнуть на территорию Израиля.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился в Совет безопасности международной организации с требованием осудить действия ХАМАС. Он также сделал акцент на том, что Израиль приложит все усилия для обеспечения защиты мирных граждан.

В СМИ появилась информация, что Иран мог помогать планировать атаку на Израиль, а на встрече в Бейруте 2 октября якобы одобрил ее осуществление. Газеты писали, что офицеры Корпуса стражей исламской революции прорабатывали с представителями ХАМАС детали плана.

В посольстве РФ заявили, что россияне при желании могут покинуть Израиль