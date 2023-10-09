Посольство РФ сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

Фото: ТАСС/AP/Hatem Moussa

Один гражданин РФ стал жертвой нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе посольства РФ в Израиле.

"С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств", – сообщили в диппредставительстве.

Еще четверо россиян, как сообщалось до этого, числятся пропавшими без вести. С их родственниками посольство России в Израиле поддерживает тесный контакт.

Вместе с этим сотрудники диппредставительства обрабатывают входящие звонки и сообщения, а также оказывают помощь российским туристам, которые оказались во время эскалации конфликта в Израиле.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Согласно последним данным, более 2,6 тысячи граждан Израиля в результате нападения ХАМАС получили травмы и равнения. При этом состояние не менее 357 из них оценивалось как тяжелое, еще 157 находились в критическом.

На фоне обострения конфликта в израильскую армию призвали более 300 тысяч резервистов.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Основной целью армии в израильском ведомстве назвали полное уничтожение всех объектов ХАМАС.



Мечеть имени Кадырова в израильском Абу-Гоше получила повреждения при обстреле