Четверо израильтян получили ранения после падения ракеты в поселении под Иерусалимом

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Четыре гражданина Израиля получили ранения после падения ракеты в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на скорую помощь страны (MDA).

Согласно информации, их направили в больницы Хадасса Эйн-Керем и Шаарей-Цедек. Ребенок в возрасте 10 лет находится в тяжелом состоянии, уточнили врачи.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, минимум 800 граждан Израиля погибли после обострения конфликта. Еще 2,4 тысячи человек получили травмы и ранения.

Как рассказали в Минздраве Израиля, пострадавшими являются минимум 2 506 граждан еврейского государства.

При этом число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 560. Пострадали 2,9 тысячи человек.

В свою очередь, посольство РФ в Израиле сообщило, что четверо российских граждан официально признаны пропавшими без вести, подтвержденные данные о погибших россиянах отсутствуют.

РСТ сообщил об отсутствии необходимости срочно вывозить российских туристов из Израиля