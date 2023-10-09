09 октября, 18:04Происшествия
Четверо израильтян получили ранения после падения ракеты в поселении под Иерусалимом
Фото: телеграм-канал SHOT
Четыре гражданина Израиля получили ранения после падения ракеты в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на скорую помощь страны (MDA).
Согласно информации, их направили в больницы Хадасса Эйн-Керем и Шаарей-Цедек. Ребенок в возрасте 10 лет находится в тяжелом состоянии, уточнили врачи.
Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным СМИ, минимум 800 граждан Израиля погибли после обострения конфликта. Еще 2,4 тысячи человек получили травмы и ранения.
Как рассказали в Минздраве Израиля, пострадавшими являются минимум 2 506 граждан еврейского государства.
При этом число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 560. Пострадали 2,9 тысячи человек.
В свою очередь, посольство РФ в Израиле сообщило, что четверо российских граждан официально признаны пропавшими без вести, подтвержденные данные о погибших россиянах отсутствуют.
РСТ сообщил об отсутствии необходимости срочно вывозить российских туристов из Израиля
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