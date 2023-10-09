Израильские военные ликвидировали ряд проникших в страну из Ливана вооруженных лиц

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Израильские военные ликвидировали ряд вооруженных лиц, которые проникли на территорию страны из Ливана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что солдаты продолжают прочесывать местность. Боевые вертолеты в настоящее время наносят удары в приграничном районе.

Ранее Армия Израиля зафиксировала проникновение на территорию страны подозрительной группы со стороны Ливана. В район направили военнослужащих.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ приступила к осуществлению операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

На фоне произошедшего в ЦАХАЛ призвали более 300 тысяч резервистов. Спецподразделения организовали операцию в Сдероте для "зачистки" города от вооруженных формирований.

Позже глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху сказал, что Ближний Восток изменится после военного ответа Израиля палестинскому движению ХАМАС.

По последним данным СМИ, минимум 800 граждан Израиля погибли в результате нападения. Еще 2,4 тысячи человек получили травмы и ранения.

Как сообщает Минздрав Израиля, пострадавшими числятся минимум 2 506 граждан еврейского государства. У 353 из них диагностировали тяжелое состояние, еще 486 получили ранения средней тяжести.

Между тем Минздрав сектора Газа передает данные о 560 погибших палестинцах. Пострадали 2,9 тысячи человек.

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