09 октября, 15:32Политика
Израиль зафиксировал проникновение в страну подозрительной группы со стороны Ливана
Фото: AP Photo/Hassan Ammar
Армия Израиля зафиксировала проникновение на территорию страны подозрительной группы со стороны Ливана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Отмечается, что в этот район направили военнослужащих Армии обороны Израиля.
7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ приступила к осуществлению операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
На фоне произошедшего в армию Израиля (ЦАХАЛ) призвали более 300 тысяч резервистов. Спецподразделения организовали операцию в Сдероте для "зачистки" города от вооруженных формирований.
Позже глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.
По последним данным СМИ, минимум 800 граждан Израиля погибли в результате нападения. Еще 2,4 тысячи человек получили травмы и ранения.
Как сообщает Минздрав Израиля, пострадавшими числятся минимум 2 506 граждан еврейского государства. У 353 из них диагностировали тяжелое состояние, еще 486 получили ранения средней тяжести.
Между тем Минздрав сектора Газа передает данные о 560 погибших палестинцах. Пострадали 2,9 тысячи человек.
В посольстве РФ заявили, что россияне при желании могут покинуть Израиль
Читайте также