В МО Израиля назвали основной целью уничтожение всех объектов ХАМАС в секторе Газа

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Основная цель Израиля состоит в ликвидации всех объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan со ссылкой на главу Минобороны страны Йоава Галанта.

"Я приказал значительно увеличить интенсивность атак. Наша основная цель – уничтожение всех целей ХАМАС", – отметил министр.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, минимум 800 граждан Израиля погибли после обострения конфликта. Число граждан Израиля, которые пострадали при нападении ХАМАС, превысило 2,6 тысячи человек.

В свою очередь, посольство РФ в Израиле сообщило, что четверо российских граждан официально признаны пропавшими без вести, подтвержденные данные о погибших россиянах отсутствуют.

Наземная операция Израиля в секторе Газа возможна – посол в РФ