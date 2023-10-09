В ООН выразили беспокойство из-за заявления Израиля о полной блокаде сектора Газа

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен решением Израиля о введении блокады сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я глубоко огорчен сегодняшним заявлением о том, что Израиль начнет полную блокаду сектора Газа, ничего не будет разрешено поставлять – ни электричество, ни еду, ни топливо", – подчеркнул он.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, минимум 800 граждан Израиля погибли после обострения конфликта. Число граждан Израиля, которые пострадали при нападении ХАМАС, превысило 2,6 тысячи человек.

В свою очередь, посольство РФ в Израиле сообщило об одном погибшем россиянине. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести. С их родственниками посольство России в Израиле поддерживает тесный контакт.

РФ готова помочь соотечественникам в эвакуации из Израиля – Сергей Лавров