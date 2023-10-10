Посольство РФ в Израиле сообщило о четырех погибших россиянах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Четыре российских гражданина погибли в Израиле в ходе конфликта. Об этом сообщило посольство РФ в стране.

Ведомство уточнило, что шесть россиян пропали без вести в результате эскалации ситуации в Израиле.

"С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17:00 10 октября, четыре гражданина РФ, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими", – цитирует ТАСС пресс-секретаря диппредставительства Марину Рязанову.

Она добавила, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на это Израиль приступил к операции "Железные мечи".

Во время нападения на Израиль радикалы ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Впоследствии они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

СМИ сообщали, что среди заложников палестинского движения могут быть россияне. На данный момент Москва проверяет эту информацию, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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