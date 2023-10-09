ХАМАС пообещал казнить заложников в ответ на атаки Израиля на здания

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Представитель военного крыла ХАМАС бригады "Аль-Кассам" Абу Убайда заявил, что члены группировки будут казнить по одному заложнику при каждом ударе Израиля по объектам гражданской инфраструктуры Палестины. Запись с его заявлением показали в эфире телеканала Al Jazeera.

"С этого момента мы объявляем, что каждое нападение на мирных людей и их дома без предварительного предупреждения будет встречено, к сожалению, казнью одного из гражданских заложников нашего врага", – заявил он.

Убайда сообщил, что казнь взятых в заложники в Израиле будет транслироваться в форматах аудио- и видеозаписей.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Более 800 человек, по информации СМИ, погибли. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.



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