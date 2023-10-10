Песков прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова о поддержке Палестины.

По его словам, Россия поддерживает отношения с обеими сторонами палестино-израильского конфликта – у нее давние связи с палестинцами, но есть и отношения с Израилем.

Он добавил, что РФ продолжает контакты как с Израилем, так и с Палестиной, будет стараться помочь поиску путей урегулирования.

Также Песков сообщил, что визит палестинского президента Махмуда Аббаса в Россию планировался заранее и не связан с обострением между Израилем и Палестиной. Точных дат пока нет, они могут быть согласованы по дипломатическим каналам.

Ранее Кадыров заявлял, что поддерживает Палестину, а также обратился к лидерам мусульманских стран с просьбой создать коалицию и призвать друзей на Западе не бомбить мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков.

"Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее", – заявил он, при этом не уточнив, кого он имел в виду, когда употреблял местоимение "мы".

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Он отметил, что Россия осуждает насилие в любых формах и проявлениях, убийство мирных жителей, а также взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказалось два гражданина России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

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