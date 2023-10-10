Посольство сообщило о еще одном погибшем россиянине в Израиле

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Еще один гражданин России погиб в результате обострения конфликта в Израиле. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала.

В связи с этим число погибших в Израиле россиян выросло до двух.

Кроме того, российское посольство не обладает информацией о наличии граждан РФ среди заложников радикального палестинского движения ХАМАС.

При этом Викторов сообщил, что сотни россиян в Израиле направили в посольство России заявления с просьбой об эвакуации.

"Обращений много. Звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся", – отметил он.

По его словам, на данный момент две российские авиакомпании осуществляют регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды. Как утверждает посол, они работают почти в круглосуточном режиме с некоторыми ограничениями.

"Возможность техническая осуществить переезд из Тель-Авива в Россию сохраняется, реальная такая возможность есть", – добавил Викторов.

Ранее пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сообщила, что информация о наличии россиян среди заложников ХАМАС пока не подтверждена. В ХАМАС также не смогли подтвердить присутствие граждан России среди заложников.

До этого член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что движение поддерживает с Россией контакты по вопросу израильских пленных, у которых есть гражданство РФ. По его словам, в секторе Газа удерживаются десятки человек с двойным гражданством.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

Находящиеся в Израиле россияне смогут бесплатно совершать звонки и пользоваться интернетом