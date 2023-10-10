В ХАМАС не смогли подтвердить наличие россиян среди заложников

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В ХАМАС не смогли подтвердить присутствие граждан России среди заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя радикального палестинского движения Хусама Бадрана.

"Мы все еще находимся в самом разгаре этой битвы, и сейчас все усилия направлены на укрепление позиций палестинцев на местах. Поэтому подробное заявление на эту тему сейчас не имеет смысла", – отметил он.

Кроме того, Бадран сообщил, что не обладает информацией о точном количестве заложников и об их гражданстве. По его словам, на данный момент есть только неподтвержденные данные.

Ранее пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сообщила, что информация о наличии россиян среди заложников ХАМАС пока не подтверждена.

Однако член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук до этого заявил, что движение поддерживает с Россией контакты по вопросу израильских пленных, у которых есть гражданство РФ. По его словам, в секторе Газа удерживаются десятки человек с двойным гражданством.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

Находящиеся в Израиле россияне смогут бесплатно совершать звонки и пользоваться интернетом