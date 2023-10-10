Член политбюро ХАМАС заявил о поддержании контактов с РФ по вопросу пленных

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Палестинское движение ХАМАС поддерживает с Россией контакты по вопросу израильских пленных, у которых есть гражданство РФ. Об этом член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera.

По его словам, в секторе Газа удерживаются десятки человек с двойным гражданством. Позицию России в заседании Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту он назвал "очень достойной".

"Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в Совете безопасности", – подчеркнул Абу-Марзук.

Помимо этого, он отметил, что движение выполнило цели своей операции и готово к любым обсуждениям и политическому диалогу.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

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