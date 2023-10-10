Представительство РФ в Палестине не подтвердило информацию о россиянах среди заложников

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Информация о том, что среди заложников ХАМАС есть граждане России, пока не подтверждена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой пресс-секретаря российской дипломатической миссии в Рамалле Алию Зарипову.

"Пока такой подтвержденной информации нет. Проверяем", – подчеркнула она.

Однако член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук ранее заявил, что движение поддерживает с Россией контакты по вопросу израильских пленных, у которых есть гражданство РФ. По его словам, в секторе Газа удерживаются десятки человек с двойным гражданством.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

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