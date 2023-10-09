В МИД РФ призвали Израиль и Палестину прекратить огонь

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Россия призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

"И Лига, и РФ параллельно, практически в унисон призвали к немедленному прекращению любых боевых действий, любого насилия и к переходу к переговорам", – заявил он.

Лавров отметил, что Россия осуждает насилие в любых формах и проявлениях, убийство мирных жителей, а также взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта. Также он подчеркнул, что Москва выражает глубокую озабоченность из-за нескольких сотен погибших и тысяч раненых жителей Израиля и Палестины.

Министр добавил, что в Израиле живут много российских граждан, чьей судьбой обеспокоены власти РФ. По его словам, Россия готова сделать все, чтобы эвакуировать их из страны.

"Мы предпринимаем все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи. Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию", – заявил министр.

Лавров выразил надежду на то, что западные страны будут призывать к остановке боевых действий, поскольку на данный момент нынешняя позиция Запада вызывает вопросы.

"Мы услышали соответствующие заявления наших западных коллег, которые осуждают атаку против Израиля", – подчеркнул глава МИД РФ.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил о призыве на службу более 300 тысяч резервистов. Спецподразделения организовали операцию в Сдероте для "зачистки" города от вооруженных формирований.

Кроме того, официальные лица Израиля попросили США помочь в пополнении запасов боеприпасов и ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол".

РСТ сообщил об отсутствии необходимости срочно вывозить российских туристов из Израиля