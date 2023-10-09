В МИД Израиля заявили об отсутствии переговоров с ХАМАС

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Израиль не ведет переговоры с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД страны Лиор Хаят.

По его словам, сейчас еврейское государство находится в состоянии войны.

"Мы считаем, что никакие переговоры в настоящий момент не являются возможными. Мы даже не обсуждаем это", – сказал он.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, минимум 800 граждан Израиля погибли после обострения конфликта. Число граждан Израиля, которые пострадали при нападении ХАМАС, превысило 2,6 тысячи человек.

В свою очередь, посольство РФ в Израиле сообщило об одном погибшем россиянине. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести. С их родственниками посольство России в Израиле поддерживает тесный контакт.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

Посольство РФ сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине