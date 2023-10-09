МИД РФ порекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и Палестины

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Россиянам следует воздержаться от посещения Израиля и территорий Палестины, а тем, кто уже находится там, стоит быть осторожными и поддерживать контакты с консульскими учреждениями РФ. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Как отметило ведомство, после обострения палестино-израильского конфликта число жертв со стороны двух государств превысило 1 400 человек. Ранения получили тысячи граждан с обеих сторон.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким всех погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении.

В МИД РФ также опубликовали контакты для экстренной связи.

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ:

многоканальный телефон: +7(495)-695-45-45 (круглосуточно);

почта: dskc@mid.ru.

Посольство РФ в Израиле:

телефон для экстренных случаев +972 3 522-67-44;

почта embassy.israel@mid.ru.

Генеральное консульство РФ в Хайфе:

телефоны +(972) 4-866-7551, +(972) 4 866-7556;

телефон для экстренных случаев +972 (0) 52-957-31-21.

Представительство России при Палестинской национальной администрации:

горячая линия +972-2-240-09-70;

телефон для экстренных случаев +972 3 522 67 44, +972 599 418 922;

почта russia.palestine@yandex.ru.

Консульский пункт в секторе Газа:

телефон +972-8-283-88-81;

почта: russia.gaza@gmail.com.

Посольство РФ в Египте:

телефон +20(2)3748-9353/54/55;

телефон для экстренных случаев +2-0128-009-50-99;

почта rusembegypt@mid.ru.

Генеральное консульство РФ в Александрии:

телефон +20(3) 583-35-34;

телефон для экстренных случаев +201030083942;

почта rusalex@mid.ru.

Генеральное консульство РФ в Хургаде:

телефон +20 (0) 653-46-5757 / 5858;

телефон для экстренных случаев +20 (0) 100 066 7810;

почта gkhurghada@mid.ru.

Посольство России в Ливане:

телефон +9611 30-0041/42;

телефон для экстренных случаев +20 (0) 100 066 7810;

почта consrusbei@mail.ru.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, минимум 800 граждан Израиля погибли после обострения конфликта. Число граждан Израиля, которые пострадали при нападении ХАМАС, превысило 2,6 тысячи человек.

В свою очередь, посольство РФ в Израиле сообщило об одном погибшем россиянине. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести. С их родственниками посольство России в Израиле поддерживает тесный контакт.

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