Число погибших при нападении ХАМАС в Израиле превысило 1,2 тысячи человек – СМИ

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Количество погибших в Израиле в результате нападения на регион палестинской исламистской группы ХАМАС превысило 1,2 тысячи человек. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Кроме того, порядка 3 тысяч человек получили различные ранения. Судьба еще около 150 человек, которые были захвачены боевиками ХАМАС в плен, остается неясной.

Ранее в израильском диппредставительстве в США заявили, что после эскалации палестино-израильского конфликта свыше тысячи израильтян погибли и более 3,4 тысячи получили различного рода травмы. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

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