В Израиле погибли бывший советский ученый Сергей Гредескул и его супруга

Фото: телеграм-канал "Алексей Хохлов"

В ходе атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября в городе Офаким погибли бывший советский ученый Сергей Гредескул и его супруга. Об этом в своем телеграм-канале сообщил академик РАН Алексей Хохлов.

Гредескул был выдающимся физиком-теоретиком, одним из авторов монографии "Введение в теорию неупорядоченных систем" и более ста научных статей.

"С 1991 года Сергей Андреевич работал профессором в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве, несколько лет назад вышел на пенсию. Ему был 81 год. Светлая память", – написал Хохлов.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

В ходе эскалации конфликта между странами боевики палестинского радикального движения ХАМАС совершили нападение на территорию Израиля. В результате него погибли более тысячи человек, в том числе четыре россиянина.

Более 100 человек с израильской стороны были захвачены боевиками ХАМАС в плен. Информация о том, есть ли среди них граждане РФ, остается неизвестной.

Посольство РФ в Израиле продолжает получать обращения от россиян