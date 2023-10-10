Порядка 400 человек попросили РФ помочь покинуть сектор Газа

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Желание покинуть территорию сектора Газа изъявили 400 человек, в российском перечне числятся в том числе украинцы и белорусы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алию Зарипову.

"Среди них граждан России – около 280, а также Беларусь, Украина, Казахстан и, конечно, сами палестинцы", – уточнила она.

Зарипова добавила, что вопрос эвакуации граждан РФ с палестинской территории в настоящий момент прорабатывается. В Рамалле, заявила она, сейчас спокойная обстановка, однако за пределами населенных пунктов продолжаются столкновения между израильтянами и палестинцами.

Российские дипломаты продолжают проверять информацию о россиянах, которые могут быть в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС, добавила она.

На данный момент есть данные о двух погибших россиянах в ходе обострения палестино-израильского конфликта.

Как уточнял председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, Москва будет и дальше настаивать на прекращении конфликта между боевиками ХАМАС и бойцами Израиля, однако это не помешает вести переговоры об освобождении россиян из палестинского плена. Он рассказал, что палестинцы предложили начать переговоры по поводу граждан РФ и это серьезно воспринято.

При этом в самом ХАМАС подчеркивали, что движение не будет начинать переговоры о заложниках до завершения боевых действий. Представитель палестинских радикалов Хусам Бадран сообщал, что в ХАМАС не могут подтвердить присутствие граждан России среди заложников.

Палестино-израильский конфликт обрел новый виток после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль пострадали свыше 2,6 тысячи человек. Порядка 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле.

Не менее 100 человек были взяты радикалами ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля в связи с этим заявили об обязанности группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

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