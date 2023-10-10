Глава евродипломатии призвал Израиль защищаться в рамках международного права

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Израиль имеет право на самозащиту, но обязан соблюдать принципы международного гуманитарного права. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Омане, пишет РИА Новости.

По словам главы дипломатии Евросоюза, сторонам конфликта нужно как можно скорее найти политическое решение проблемы, чтобы избежать нового витка насилия. Кроме того, ЕС призывает стороны освободить заложников и обеспечить их водой, едой и медикаментами.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону государства Израиль тысячи ракет. В ответ на это там приступили к выполнению операции "Железные мечи".

В ходе атаки члены ХАМАС захватили в заложники более 100 человек. Спустя некоторое время они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по жилым домам в Палестине.

По последним данным, число погибших палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан с начала эскалации достигло 849 человек, более 4,2 тысячи пострадали. Число погибших израильтян сейчас оценивают в 1 008 человек, более 3,4 тысячи пострадали. Сообщается и о 4 погибших россиянах.

Владимир Путин заявил, что для решения конфликта на Ближнем Востоке нужна реализация решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства.

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