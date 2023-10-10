Число погибших палестинцев после обострения конфликта достигло 849

Фото: телеграм-канал Baza

Число погибших при ударах по сектору Газа и после столкновений на Западном берегу реки Иордан с начала эскалации достигло 849, более 4,2 тысячи пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на палестинский Минздрав.

Согласно информации ведомства, травмы в анклаве получили свыше 4,2 тысячи человек, еще около 110 – на Западном берегу. В министерстве уточнили, что 830 палестинцев скончались при обстрелах армии Израиля в секторе Газа. Еще 19 человек стали жертвами столкновений на Западном берегу.

По последним данным, озвученным в израильском посольстве в США, в результате палестинской агрессии 1 008 израильтян погибли и более 3,4 тысячи получили различного рода травмы.

Палестино-израильский конфликт получил новый виток после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на это Израиль приступил к операции "Железные мечи".

Во время нападения на Израиль радикалы ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Впоследствии они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

СМИ писали, что среди заложников палестинского движения могут быть россияне. На данный момент Москва проверяет эту информацию, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обратиться в российское посольство в Израиле можно по номеру телефона +972 549-622-341 или по почте embassy.israel@mid.ru. Гражданам РФ рекомендовали отложить поездки в это государство, а туроператорам – сократить продажи туров.

Посол РФ сообщил, что Израиль намерен уничтожить все террористические структуры ХАМАС