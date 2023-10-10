В ХАМАС подтвердили убийство двух членов политбюро группировки

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Правящее в секторе Газа радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель при израильском ударе двух членов политбюро – Закарии Абу Ахмеда Муаммара и Джавада Абу Шаммалы. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ночью был ликвидирован министр экономики ХАМАС Джавада Абу Шаммала. В пресс-службе армии уточнили, что он координировал финансирование терроризма внутри и за пределами сектора Газа. Министр также был руководителем операций, направленных против граждан Израиля, уточнили там.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации еще одного высокопоставленного члена политбюро ХАМАС Абу Муаммара. По данным израильской армии, он участвовал в принятии решений организации и планировании террористических акций против Израиля.

Абу Муаммара был известен как близкий соратник лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

Палестино-израильский конфликт получил новый виток после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на это Израиль приступил к операции "Железные мечи".

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

По последним данным, в результате палестинской агрессии 1 008 израильтян погибли и более 3,4 тысячи получили различного рода травмы.

На этом фоне Владимир Путин заявил, что для решения конфликта на Ближнем Востоке необходима реализация решений СБ ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства.

По некоторым данным, среди заложников палестинских радикалов есть россияне. Сейчас Москва проверяет эту информацию, уточнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Обратиться в российское посольство в Израиле можно по номеру телефона +972 549-622-341 или по почте embassy.israel@mid.ru. Граждан РФ настоятельно призвали отложить поездки в эту страну, а туроператорам – сократить продажи туров.

Посол РФ сообщил, что Израиль намерен уничтожить все террористические структуры ХАМАС