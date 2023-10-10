Путин назвал создание независимого палестинского государства решением конфликта в Израиле

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Для решения конфликта на Ближнем Востоке нужна реализация решений СБ ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства, заявил Владимир Путин. Об этом российский лидер сказал в рамках встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани.

"Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства", – объяснил он.

Президент РФ обратил внимание, что Вашингтон оказывал давление на обе стороны конфликта и никогда не учитывал интересы палестинского народа. Путин считает, что последние события являются ярким примером провала политики Соединенных Штатов.

По его мнению, США пытались монополизировать урегулирование. Они не искали компромисс, а только старались продвинуть свою точку зрения, резюмировал Путин.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на действия Газы Израиль приступил к выполнению операции "Железные мечи".

Жертвами действий радикальной группировки в Израиле стали более 900 человек.

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.



Посол РФ сообщил, что Израиль намерен уничтожить все террористические структуры ХАМАС