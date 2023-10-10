Число погибших израильтян с начала эскалации конфликта превысило 1 тыс

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Свыше тысячи израильтян погибли и более 3,4 тысячи получили различного рода травмы после начала эскалации конфликта. Об этом сообщили в израильском диппредставительстве в США.

"Убиты 1 008 израильтян, пострадали 3 418", – написало посольство на своей странице в соцсети X.

В дипмиссии добавили, что по еврейскому государству было выпущено почти пять тысяч ракет.

Палестино-израильский конфликт получил новый виток после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на это Израиль приступил к операции "Железные мечи".

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

Комментируя ситуацию, Владимир Путин указал, что для решения конфликта на Ближнем Востоке необходима реализация решений СБ ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства.

По некоторым данным, среди заложников палестинских радикалов есть граждане РФ. В настоящее время Москва проверяет эту информацию, уточнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Посол РФ сообщил, что Израиль намерен уничтожить все террористические структуры ХАМАС