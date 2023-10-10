Более 100 тел бойцов ХАМАС обнаружили в кибуце Беэри на границе с сектором Газа – СМИ

Фото: телеграм-канал "Белорусский силовик"

На территории кибуца Беэри на границе Израиля с сектором Газа найдены более сотни тел бойцов палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает i24News.

"103 тела террористов ХАМАС найдены в израильской общине Беэри недалеко от границы с сектором Газа", – следует из заявления телеканала.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

В ходе эскалации конфликта между странами боевики палестинского радикального движения ХАМАС совершили нападение на территорию Израиля. В результате него погибли более тысячи человек, в том числе четыре россиянина.

Более 100 человек с израильской стороны были захвачены боевиками ХАМАС в плен. Информация о том, есть ли среди них граждане РФ, остается неизвестной.

О готовности оказать поддержку Израилю до этого заявил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что в случае необходимости Америка готова перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, а также призвал страны мира не пользоваться конфликтом между Израилем и Палестиной.



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