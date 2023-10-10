Главы МИД ЕС выступили против блокады сектора Газа

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Главы МИД Евросоюза на заседании по ближневосточному обострению конфликта высказались против блокады сектора Газа, а также заявили о необходимости открыть гуманитарные коридоры для желающих покинуть данную территорию. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, отдельные решения Израиля находятся в противоречии с международным правом.

"Израиль имеет право защищать себя, но в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву", – передает слова дипломата пресс-служба Еврокомиссии.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не намерен прекращать предоставлять финансовую помощь Палестине. Также он отметил, что сторонам конфликта нужно как можно скорее найти политическое решение проблемы, чтобы избежать нового витка насилия.

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