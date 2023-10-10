Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать финансовую помощь Палестине

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Европейский союз не намерен прекращать предоставлять финансовую помощь Палестине, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Это уже было прояснено, но я хочу подчеркнуть, что Евросоюз не прекратит перевод средств для Палестинской автономии. Необходимо, чтобы оккупированные палестинские территории продолжали получать необходимую помощь", – передает ТАСС его слова.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ приступила к операции "Железные мечи" против ХАМАС.

На следующий день Боррель призвал Палестину содействовать урегулированию конфликта с Израилем. По его словам, первоочередной задачей является немедленное прекращение насилия.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта в Евросоюзе сообщили о решении заморозить оказание помощи Палестине. Объем программ составляет 691 миллион евро. Еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгели уточнял, что ЕС приостановит все платежи.

Однако позже официальный представитель ЕК Эрик Мамер объяснил, что это решение не относится к передаче гуманитарной помощи палестинским жителям.



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