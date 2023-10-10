ЕК не включит гумпомощь в заморозку выплат Палестине

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Решение Еврокомиссии приостановить все программы помощи Палестине не будет относиться к передаче гуманитарной помощи палестинским жителям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕК Эрика Мамера.

"Необходимо четко разделить выплаты по программам Палестине и гуманитарную помощь. Это две совершенно разные вещи. Гуманитарная помощь продолжается всегда", – подчеркнул он.

Сутками ранее Евросоюз на фоне эскалации конфликта с Израилем решил заморозить оказание помощи Палестине. Объем программ составляет 691 миллион евро. Еврокомиссар уточнял, что ЕС приостановит все платежи.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ приступила к операции "Железные мечи" против ХАМАС.

В армию Израиля (ЦАХАЛ) призвали свыше 300 тысяч резервистов. Подразделения начали операцию в Сдероте для "зачистки" города от боевиков. На фоне обострения ситуации глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.

Сейчас есть информация о двух погибших россиянах в ходе обострения палестино-израильского конфликта.

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