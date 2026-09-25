Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск выросло до 12 человек. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"Из них трое находятся в стационарах нашего областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы", – написал он в MAX.

При этом остальные пострадавшие получают помощь амбулаторно. Среди раненых – двое детей. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.

По словам главы региона, при атаке дронов были повреждены шесть многоквартирных домов. При этом в одном из них произошло частичное обрушение. Для ликвидации последствий атаки на гражданские объекты задействованы коммунальные службы.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили крупную атаку вражеских беспилотников на Ульяновск ночью в пятницу, 25 сентября. Целью атаки стало промышленное предприятие, расположенное в городе. В результате повреждения получили само предприятие, а также жилые дома.

После произошедшего в Ульяновске развернули пункт временного размещения граждан. Туда направили жителей наиболее поврежденного жилого дома. На фоне произошедшей украинской атаки следственные органы возбудили уголовное дело.

