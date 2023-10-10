Спасатели обнаружили тела 200 человек в кибуце Кфар-Аза в Израиле

Фото: телеграм-канал Baza

В кибуце Кфар-Аза в южной части Израиля обнаружили тела 200 человек. Об этом сообщает телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей организации ZAKA.

По их информации, все убитые оказались израильтянами. Среди погибших были около 40 детей. У некоторых из них были отрублены головы.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на это Израиль приступил к выполнению операции "Железные мечи".

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В ходе атаки на Израиль члены группировки ХАМАС захватили в заложники более 100 человек. Спустя некоторое время они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по жилым домам в Палестине.



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