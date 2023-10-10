В армии Израиля заявили о ликвидации куратора по внутренним связям ХАМАС

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В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации еще одного высокопоставленного члена политбюро ХАМАС, сообщает РИА Новости.

Им оказался Абу Маамар. По данным ЦАХАЛ, он входил в состав высшего совета ХАМАС, участвовал в принятии решений организации и планировании многочисленных террористических акций против Израиля.

Абу Маамар был известен как близкий соратник нынешнего лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

До этого Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию высокопоставленного чиновника палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Ночью был уничтожен министр экономики ХАМАС Джавада Абу Шамала. Он был руководителем операций, направленных против граждан Израиля.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на действия Газы Израиль приступил к выполнению операции "Железные мечи".

Жертвами действий палестинской группировки в Израиле стали более 900 человек. На данный момент известно о двух погибших россиянах в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Одним из них оказался 47-летний житель Балтийска Денис Беленький, переехавший в Калининградскую область в 1992 году из Риги.

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

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