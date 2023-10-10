Двое иностранцев погибли в Израиле в результате обстрела ХАМАС

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Двое иностранных рабочих погибли в районе Эшколь на юге Израиля в результате обстрела ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи Израиля "Маген Давид адом".

Еще одного иностранца ранили, его госпитализировали с помощью вертолета. О гражданстве рабочих ничего не говорится.

На данный момент есть данные о двух погибших россиянах в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Одним из них оказался 47-летний житель Балтийска Денис Беленький, переехавший в Калининградскую область в 1992 году из Риги.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на действия Газы Израиль приступил к выполнению операции "Железные мечи".

Жертвами действий палестинской группировки в Израиле стали более 900 человек.

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

Посол РФ сообщил, что Израиль намерен уничтожить все террористические структуры ХАМАС