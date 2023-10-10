Стала известна личность россиянина, погибшего в ходе конфликта в Израиле

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Одним из двух россиян, погибших в Израиле, оказался 47-летний житель Балтийска Денис Беленький, переехавший в Калининградскую область в 1992 году из Риги. Об этом РИА Новости рассказала его мать Наталья.

По ее словам, мужчина с 1992 года проживал в Израиле, куда отправился с бабушкой, уволенной с работы в Риге из-за незнания латышского языка. Также Наталья заявила, что сыну очень нравился Иерусалим. Кроме того, женщина раскрыла, что Денис погиб в результате боевых действий в городе Сдерот в южной части страны.

"Самый лучший сын в мире. Эти три дня я с ними на связи. С Денькой два раза в неделю мы разговаривали по WhatsApp. Третьего числа он мне показал розы, которые посадил во дворе. Умер как герой. Вчера похоронили со всеми почестями. Прислали видео", – отметила мать погибшего.

На странице в соцсетях у Дениса написано, что ему было 47 лет и он закончил гимназию в Калининграде.

"Всегда был очень жизнерадостный, всегда улыбался, даже на документах. Вернули жене его документы в крови, среди них было сердечко бумажное дочки, которое она подарила ему, когда была в 1-м классе. Было написано "Папа, я тебя люблю", – добавила Наталья.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что еще один гражданин России погиб в результате обострения конфликта в Израиле. В связи с этим число погибших россиян выросло до двух.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на действия Газы Израиль приступил к выполнению операции "Железные мечи".

Жертвами действий радикальной группировки в Израиле стали более 900 человек.

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если армия оборы Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

Информацию о присутствии среди заложников граждан РФ представители ХАМАС не подтвердили. При этом в Совфеде РФ заявили о готовности участвовать в переговорах с радикальной группой с целью освобождения россиян из плена.

Песков заявил, что Россия выясняет, есть ли среди заложников у ХАМАС граждане РФ