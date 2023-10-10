Россия будет вести переговоры с ХАМАС об освобождении пленных россиян

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РФ будет и дальше настаивать на прекращении конфликта между боевиками ХАМАС и Израиля, однако это не помешает вести переговоры об освобождении россиян из палестинского плена. Такое мнение в беседе с "Газетой.ру" озвучил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, палестинцы предложили начать переговоры по поводу россиян и это серьезно воспринято. Способы и пути переговоров – вопросы тактики, считает парламентарий.

Он убежден, что посольство и соответствующие структуры Москвы займутся переговорами с палестинцами, поскольку на кону стоит судьба российских граждан.

Ранее сообщалось, что еще один россиянин погиб в результате обострения конфликта в Израиле. На данный момент число погибших в Израиле россиян выросло до двух.

Кроме того, посольство РФ не обладает информацией о наличии российских граждан среди заложников ХАМАС.

Пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова заявила, что информация о наличии россиян среди заложников ХАМАС пока не подтверждена. В ХАМАС также не смогли подтвердить присутствие граждан России среди заложников.

Конфликт между боевиками ХАМАС и Израилем вновь начался после того, как 7 октября сектор Газа организовал операцию против еврейского государства. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

Травмы и ранения, по последним данным, при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили свыше 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле.

Минимум 100 человек боевики ХАМАС взяли в заложники на территории Израиля. В МИД страны на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

Около 700 израильтян погибли в результате нападения боевиков ХАМАС