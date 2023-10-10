Эксперт объяснил, почему Эрдоган вмешался в переговоры Израиля и Палестины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вмешался в переговоры между Израилем и Палестиной, поскольку хочет, чтобы его страна выступала влиятельным игроком в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к главе МИД Турции Хакану Фидану с просьбой повлиять на скорейшее перемирие между странами. После этого представители ХАМАС заявили о готовности вести переговоры с Израилем. Позже заявление к Турции было удалено с сайта Госдепа США.

Подобные действия Эрдогана, по словам эксперта, можно объяснить его желанием быть посредником и миротворцем и использовать свое влияние на урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной.

Однако, обратил внимание Тарасов, здесь же возникает вопрос, делает ли Турция подобные шаги по своему желанию или же выступает в качестве инструмента в политике США.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на это Израиль приступил к выполнению операции "Железные мечи".

В ходе атаки на Израиль члены группировки ХАМАС захватили в заложники более 100 человек. Спустя некоторое время они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по жилым домам в Палестине.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке невозможен без независимости Палестины. Он видит решение конфликта на основе международного права с фактическим признанием существования двух государств.



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