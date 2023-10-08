Мир на Ближнем Востоке возможен только при независимости Палестины – Эрдоган

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Турции напомнил резолюцию ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года. По мнению Эрдогана, обеспечение стабильного мира на Ближнем Востоке возможно только при окончательном решении палестинской проблемы.

"Нет необходимости в разжигании огня, у справедливого мира нет проигравших, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния и снижения напряженности", – подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что признание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме является "настоятельной необходимостью, которую нельзя откладывать".

В субботу 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля. Израиль объявил о том, что страна входит в состояние войны.

По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 300 палестинцев, еще 1,9 тысячи ранены, в Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли более 300 человек, ранены свыше 1,5 тысячи человек.