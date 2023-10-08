Свыше 2 150 израильтян пострадали после нападения ХАМАС

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Количество пострадавших израильтян после нападения боевиков ХАМАС составило 2 156 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения еврейского государства.

По данным ведомства, 338 человек получили тяжелые ранения, еще 421 – ранения средней тяжести. В Израиле погибли более 600 человек.

Кроме того, число погибших в результате израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 370, уточнили в Минздраве Палестины.

"370 убитых и 2 200 раненых в результате продолжающейся израильской агрессии", – говорится в заявлении ведомства.

По данным палестинских СМИ, 8 октября жертвами бомбардировок в секторе Газа стали 138 человек, в том числе женщины и дети. Свыше 20 тысяч человек с начала конфронтации были вынуждены покинуть свои дома. Были разрушены 13 многоэтажных зданий, 159 единиц жилья снесены, добавили в прессе.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено более 3 тысяч ракет. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации рассказал, что государство находится в состоянии войны. Он поручил осуществить широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Москва призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и сесть за стол переговоров. На этом фоне Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в еврейское государство.

Уже 8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", такое решение одобрил военно-политический кабинет страны. Решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.