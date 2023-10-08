Жители Тель-Авива массово скупают продукты в магазинах на фоне эскалации

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Жители Тель-Авива начали массово скупать продовольствие в магазинах на фоне эскалации с сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что с прилавков продуктовых магазинов в Тель-Авиве постепенно исчезают хлеб, молоко, яйца и крупы. В некоторых магазинах товары продают порционно – например, не больше одного пакета молока на человека. Обычно полностью заполненные прилавки с овощами и фруктами также выглядят опустевшими.

В воскресенье 8 октября в Израиле вступил в силу пункт 40 Основного закона о правительстве, который означает переход страны в состояние войны.

В субботу 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. О ответ Армия обороны Израиля сообщила о начале операции Железные мечи против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Ранее стало известно, что количество пострадавших израильтян после нападения боевиков ХАМАС составило 2 156 человек. По данным ведомства, 338 человек получили тяжелые ранения, еще 421 – ранения средней тяжести. В Израиле погибли более 600 человек.