Глава МО Израиля распорядился готовиться к эвакуации городов на границе с Ливаном

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Министр обороны Израиля Моав Галлант отдал распоряжение готовиться к эвакуации населенных пунктов и городов на границе с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Haaretz.

"Министр обороны Галлант отдает приказ готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что эвакуация охватила уже 24 населенных пункта на границе с сектором Газа.

В субботу 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

До этого стало известно, что количество боевиков, принимавших участие в атаке на Израиль 7 октября, составляло около 1 тысячи человек. Такими данными поделился госсекретарь США Энтони Блинкен.