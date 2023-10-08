МИД Израиля перевел свои дипмиссии в режим повышенной готовности – СМИ

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Все дипломатические миссии Израиля в мире переведены в режим повышенной готовности, заявили в МИД страны.

"Министерство... заявило, что... поместило все израильские дипломатические миссии в мире в режим повышенной готовности, и дипломатам велели укрыться дома, если не будет получено специального разрешения от сотрудников служб безопасности", – приводит портал Ynet сообщение внешнеполитического ведомства.

В субботу 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По Израилю было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.



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