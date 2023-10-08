В атаке на Израиль участвовало около 1 тысячи боевиков – Блинкен

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Количество боевиков, принимавших участие в атаке на Израиль 7 октября, составляло около 1 тысячи человек. Такими данными поделился госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

Блинкен сообщил журналистам, что в окрестностях Газы продолжаются бои. В остальной части страны ситуация кажется более спокойной.

"Бои действительно интенсивные, в Израиль вторглось около тысячи боевиков. Большинство из них были убиты или ушли назад в Газу, но, как я сказал, интенсивные бои продолжаются", – заявил Блинкен.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США намерены объявить о военной помощи Израилю в воскресенье 8 октября. Как сообщил Блинкен, США рассматривает дополнительные запросы о военной помощи, которые направляет Израиль.

В субботу 7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.